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У Слов’янську рятувальники витягли собаку з будинку, зруйнованого російським авіаударом

UA NEWS 05 Листопада 2026 17:21
У Слов’янську рятувальники витягли собаку з будинку, зруйнованого російським авіаударом
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У Слов’янську надзвичайники врятували собаку з будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару. Перелякану тварину виявили під час обстеження пошкоджених осель.

Рятувальники обережно винесли собаку з небезпечної зони та передали її господині. У ДСНС наголосили, що для надзвичайників важливе кожне життя, тому вони допомагають навіть тим, хто не може самостійно подбати про себе.

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Про це повідомляє ДСНС України.

Слов’янськ офіційно став зоною активних боїв.

Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Слов’янську, є поранені.

Росія обстріляла Слов’янськ і пошкодила підприємство та котельню.

 

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