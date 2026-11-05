У Слов’янську рятувальники витягли собаку з будинку, зруйнованого російським авіаударом

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У Слов’янську надзвичайники врятували собаку з будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару. Перелякану тварину виявили під час обстеження пошкоджених осель.

Рятувальники обережно винесли собаку з небезпечної зони та передали її господині. У ДСНС наголосили, що для надзвичайників важливе кожне життя, тому вони допомагають навіть тим, хто не може самостійно подбати про себе.

Про це повідомляє ДСНС України.

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