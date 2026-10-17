У Слов’янську російські авіабомби влучили у дві багатоповерхівки

У ніч проти 17 жовтня російські військові завдали авіаудару по житловому району Слов’янська на Донеччині. Бомби ФАБ-250 влучили у дві багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, а під завалами можуть залишатися люди.

Російські війська атакували Слов’янськ уранці 17 жовтня. Удар по спальному мікрорайону стався близько 03:40. За попередніми даними, окупанти застосували авіабомби ФАБ-250. За даними МВА, влучання зафіксували у дві багатоповерхівки. Обидві будівлі зазнали пошкоджень. Після удару під завалами могли опинитися люди, тому на місці розпочали пошукові роботи. «На обох локаціях під завалами можуть перебувати люди. Пошукові роботи тривають», — повідомили у Слов’янській МВА.

Начальник міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок авіаудару загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Четверо постраждалих доправили до лікарні. Наразі пошукові роботи тривають. Інформація про постраждалих може уточнюватися.

Наслідки російських атак фіксували у Слов’янську також протягом попередньої доби. Загалом за цей час і вранці 17 жовтня в місті поранення дістали 16 людей. Серед постраждалих — 17-річна дівчина. Обстріли пошкодили вісім багатоповерхових будинків. Два з них частково зруйновані. Також пошкоджено автомобілі та техніку комунального підприємства.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області. Удар по житловому мікрорайону Слов’янська вкотре призвів до загибелі та поранень цивільних мешканців. Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло загиблої жінки та фрагменти людського тіла. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.

Російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області та влучили в пункт незламності в мікрорайоні Лісний. Унаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.

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