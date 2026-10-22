У Слов’янську врятували кота, який провів під завалами п’ять днів після авіаудару РФ

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У Слов’янську Донецької області рятувальники ДСНС визволили кота, який протягом п’яти днів перебував під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Надзвичайники показали кадри порятунку тварини.

Минулого тижня російські війська завдали удару по житловому п’ятиповерховому будинку у Слов’янську. Після атаки на місці споруди залишилися руїни, уламки та бетонні плити. Рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки обстрілу й розбирати зруйновані конструкції.

Під завалами надзвичайники протягом п’яти днів шукали кота. Зрештою тварину вдалося знайти та витягнути з-під бетонних плит.

«П’ять днів пошуків, тонни розібраних конструкцій і біль від кожного втраченого життя… Російський авіаудар перетворив п’ятиповерхівку на руїни, під якими обірвалися людські життя. Серед зруйнованого бетону й уламків на рятувальників чекав котик, який дочекався порятунку», — йдеться у дописі ДСНС Донеччини.

На оприлюднених кадрах видно, що кота затиснуло бетонними плитами. Коли рятувальники наблизилися до тварини, вона почала нявчати. Надзвичайникам вдалося дістати чотирилапого з-під завалів.

У ДСНС наголосили, що порятунок тварини став важливим моментом серед наслідків російського удару, який забрав людські життя.

«У такі миті особливо гостро розумієш – кожне життя має значення. І навіть коли навколо стільки болю, можливість урятувати ще одне життя дає сили для праці. Маленький пухнастий мешканець знову отримав шанс на безпечне завтра», — зазначили рятувальники.

Кіт провів під завалами п’ять днів і зрештою дочекався допомоги надзвичайників.

Про це пише ДСНС Донеччини.

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