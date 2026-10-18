У Слов’янську з-під завалів продовжують діставати тіла загиблих

У Слов’янську Донецької області вранці 18 жовтня поновили роботи з деблокування тіл загиблих з-під завалів будинків, зруйнованих російськими авіабомбами. На ранок там залишалися тіла кількох мешканців. «На ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишаються кілька тіл мешканців. На ніч роботи з деблокування припинялися у зв’язку з безпековою ситуацією. З самого ранку їх поновлено», — йдеться в повідомленні.

Напередодні внаслідок російських ударів по місту загинули шестеро людей. Ще 15 мешканців отримали поранення. У міській військовій адміністрації зазначили, що протягом доби російські війська обстрілювали Слов’янськ із різних видів зброї. Серед атак були й удари FPV-дронів. За інформацією МВА, деякі з них також призвели до загибелі людей.

Рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань. Роботи ускладнює небезпека нових обстрілів, через яку пошукові дії вночі довелося призупинити. Кількість загиблих і поранених може уточнюватися після завершення робіт під завалами. Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація в Telegram.

У ніч проти 17 жовтня російські військові завдали авіаудару по житловому району Слов’янська на Донеччині. Бомби ФАБ-250 влучили у дві багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, а під завалами можуть залишатися люди.

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло загиблої жінки та фрагменти людського тіла. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.