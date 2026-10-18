У Слов’янську з-під завалів продовжують діставати тіла загиблих
У Слов’янську на Донеччині поновили роботи з деблокування тіл людей, які загинули під завалами зруйнованих будинків. Уночі пошукові роботи довелося зупинити через безпекову ситуацію, але вранці рятувальники повернулися до них. Напередодні російські обстріли міста забрали життя шістьох людей, ще 15 дістали поранення.
У Слов’янську Донецької області вранці 18 жовтня поновили роботи з деблокування тіл загиблих з-під завалів будинків, зруйнованих російськими авіабомбами. На ранок там залишалися тіла кількох мешканців. «На ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишаються кілька тіл мешканців. На ніч роботи з деблокування припинялися у зв’язку з безпековою ситуацією. З самого ранку їх поновлено», — йдеться в повідомленні.
Напередодні внаслідок російських ударів по місту загинули шестеро людей. Ще 15 мешканців отримали поранення. У міській військовій адміністрації зазначили, що протягом доби російські війська обстрілювали Слов’янськ із різних видів зброї. Серед атак були й удари FPV-дронів. За інформацією МВА, деякі з них також призвели до загибелі людей.
Рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань. Роботи ускладнює небезпека нових обстрілів, через яку пошукові дії вночі довелося призупинити. Кількість загиблих і поранених може уточнюватися після завершення робіт під завалами. Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація в Telegram.
У ніч проти 17 жовтня російські військові завдали авіаудару по житловому району Слов’янська на Донеччині. Бомби ФАБ-250 влучили у дві багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, а під завалами можуть залишатися люди.
У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло загиблої жінки та фрагменти людського тіла. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.