У Слов’янську завершили розбір завалів після російського удару, загинули семеро людей

У Слов’янську Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи після російських атак 17 жовтня. Із-під завалів двох зруйнованих п’ятиповерхових будинків рятувальники дістали тіла семи загиблих, серед яких — співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ще 12 людей дістали поранення.

Як зазначили у ДСНС, аварійно-рятувальні роботи у Слов’янську тривали п’ять днів. Упродовж цього часу надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних авіаударів і атак російських безпілотників.

«5 днів тривали аварійно-рятувальні роботи у Слов’янську, з-під завалів дістали тіла 7 загиблих, серед них — співробітник ДСНС. Крім того, 12 людей дістали поранення», — повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок російських ударів були зруйновані два п’ятиповерхові житлові будинки. Проведення пошуково-рятувальних робіт ускладнювали значні руйнування та велика кількість уламків і будівельних конструкцій.

Під час розбору завалів одного з пошкоджених будинків рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих, серед яких був співробітник ДСНС. Із-під конструкцій іншого будинку дістали ще трьох загиблих.

Загалом надзвичайники розібрали понад 200 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи у Слов’янську завершені.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

До цього у Слов’янську на Донеччині поновили роботи з деблокування тіл людей, які загинули під завалами зруйнованих будинків. Уночі пошукові роботи довелося зупинити через безпекову ситуацію, але вранці рятувальники повернулися до них. Напередодні російські обстріли міста забрали життя шістьох людей, ще 15 дістали поранення.

У ніч проти 17 жовтня російські військові завдали авіаудару по житловому району Слов’янська на Донеччині. Бомби ФАБ-250 влучили у дві багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, а під завалами можуть залишатися люди.

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло загиблої жінки та фрагменти людського тіла. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершено.

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