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У Слов’янську Донецької області 28 листопада завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого російським авіаударом п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки загинули 10 людей, серед них — дитина.

Сьогодні рятувальники деблокували з-під завалів тіло останнього загиблого. Пошуково-рятувальна операція тривала шість днів — від моменту удару 22 листопада, коли частина будівлі обвалилася, заблокувавши мешканців під уламками.

Роботу рятувальників ускладнювали постійна загроза повторних обстрілів та активність російських безпілотників. Через небезпеку фахівцям доводилося неодноразово призупиняти розбір конструкцій та спускатися в укриття.

За час операції надзвичайники розібрали 402,5 тонни зруйнованих будівельних конструкцій. Також вони ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі, яка охопила 15 квадратних метрів.

Джерело: ДСНС України.

Внаслідок російського удару по місту на Донеччині загинув чоловік, ще один дістав поранення. Окупанти застосували дві авіабомби вагою по 250 кг кожна.

У Слов’янську понад 80 багатоповерхівок залишаються без централізованого опалення, а їхня кількість може зростати через російські обстріли житлових кварталів, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області. Унаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік 1949 року народження, ще одна людина дістала поранення.

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