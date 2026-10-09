У Сочі чоловік залив монтажною піною сирени, щоб вони не лякали його дружину

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У російському Сочі місцевий житель Андрес Голдман залив монтажною піною чотири гучномовці системи оповіщення про небезпеку. За його словами, він хотів захистити дружину від панічних атак, які виникали через звуки сирен.

Лазаревський районний суд визнав чоловіка винним в умисному пошкодженні майна та призначив йому півтора року позбавлення волі умовно з таким самим іспитовим строком. Вирок поки не набрав законної сили.

За даними слідства, інцидент стався в червні 2026 року на вулиці Мостовій. Монтажна піна забила розтруби чотирьох гучномовців і вивела їх із ладу, знизивши ефективність системи оповіщення про ракетні удари та надзвичайні ситуації. Збитки міському бюджету оцінили у 67 492 рублі.

У суді Голдман визнав свою провину та пояснив вчинок занепокоєнням психічним здоров’ям дружини.

У Сочі та інших прибережних містах Краснодарського краю сирени через загрози атак безпілотників лунають майже щодня. 9 жовтня систему оповіщення також увімкнули по всій Росії в межах федеральної перевірки.

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