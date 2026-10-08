У Софіївській Борщагівці згорів будинок після атаки РФ

У Софіївській Борщагівці на Київщині російська атака пошкодила житлові будинки. Один приватний будинок згорів, у двох сусідніх багатоповерхівках вибило вікна, також пошкоджені автомобілі. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Софіївській Борщагівці Київської області внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки у приватному секторі. Спочатку було відомо, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали будинки у приватному секторі. На місці почали встановлювати точний масштаб руйнувань та перевіряти інформацію про можливих постраждалих.

Пізніше Медвідь повідомив про нові деталі. За його словами, один приватний будинок повністю згорів. У двох багатоповерхівках, які розташовані поруч, вибило вікна. Також пошкоджень зазнали автомобілі, припарковані поблизу. Уламки пошкодили й інші будинки у приватному секторі. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки російської атаки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. «За попередньою інформацією, постраждалих немає», — повідомив Медвідь.

Посадовець також закликав мешканців не наближатися до місць падіння уламків. Він наголосив, що після атаки там можуть залишатися небезпечні предмети. «Закликаю мешканців бути обережними, не наближатися до місць падіння уламків та не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги», — зазначив Медвідь.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють усі необхідні служби. Про це повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

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