У Сумах FPV-дрон атакував авто енергетиків, поранені троє працівників Укренерго

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У Сумах внаслідок прицільної атаки російського FPV-дрона по автомобілю, у якому перебували енергетики, постраждали троє працівників НЕК «Укренерго». Один із поранених перебуває у важкому стані.

За інформацією компанії, російські військові вдарили безпілотником по автомобілю енергетиків уранці.

«Сьогодні вранці у Сумах росіяни прицільно атакували FPV-дроном автомобіль, у якому перебували наші енергетики. Троє працівників «Укренерго» отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Усіх трьох постраждалих доправили до лікарні. Один із них перебуває у важкому стані.

В «Укренерго» наголосили, що Росія продовжує атакувати не лише об’єкти енергетичної інфраструктури, а й працівників, які забезпечують її функціонування та відновлюють пошкоджене обладнання.

«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання. Наші енергетики щодня працюють в умовах постійної небезпеки, щоб українці мали електроенергію. І сьогоднішній удар — ще одне свідчення того, якою ціною дається ця робота», — додали в компанії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.

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