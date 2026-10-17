У Сумах російський дрон Молнія влучив у багатоповерхівку
Уранці російські військові вдарили безпілотником, попередньо типу «Молнія», по житловій багатоповерхівці в Сумах. Дрон влучив між сьомим і восьмим поверхами будинку в Зарічному районі, пошкодивши стіну, фасад, вікна та балконні рами. За попередніми даними міської військової адміністрації, люди не постраждали.
Російські війська атакували житловий будинок у Сумах близько п’ятої ранку. Удар припав на Зарічний район міста. За попередньою інформацією, росіяни використали ударний безпілотник «Молнія». Він влучив у багатоповерхівку між сьомим і восьмим поверхами. Унаслідок удару в будинку пробило стіну. Також пошкоджені фасад, скління та балконні рами. Інформації про постраждалих наразі немає.
У Сумській МВА повідомили, що на місці ліквідовують наслідки влучання. Інформацію про масштаби пошкоджень і можливі додаткові наслідки уточнюють. Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація.
Близько 9:00 16 жовтня російські війська атакували торговельний центр у центрі Сум. За попередніми даними, удару завдали безпілотником типу «Молнія». Унаслідок атаки є постраждалі.
У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів поранення та травми дістали восьмеро людей. Ворог атакував 31 населений пункт регіону, загалом завдавши 85 ударів. На місцях влучань працюють поліцейські та вибухотехніки.