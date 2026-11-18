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У Великочернеччинському старостинському окрузі Сумської громади російський ударний безпілотник поцілив у споруду аграрного підприємства. Про це 18 листопада 2026 року повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, влучання припало по нежитловій будівлі підприємства, унаслідок чого на об’єкті виникла пожежа.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інші наслідки та масштаби руйнувань внаслідок ворожої атаки наразі встановлюються.

Джерело: Сергій Кривошеєнко у Телеграмі.

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