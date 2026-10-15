У Святошинському районі Києва після падіння БпЛА загорівся склад

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У Святошинському районі Києва внаслідок падіння безпілотника загорілася складська будівля. На місце події прямують екстрені служби.

Раніше повідомляли, що безпілотник рухався в напрямку Волинської та Жулян на низькій висоті. Згодом стало відомо, що він упав.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Супутники зафіксували наслідки удару по російському аеродрому Борисоглєбськ.

ЗСУ уразили підрозділ Рубікону та базу запуску російських дронів.

Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Протягом минулої доби 13 жовтня українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року. Загальні втрати за час війни склали близько 1 557 350 осіб.

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