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У п'ятницю, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми та відновленням електропостачання споживачам. Про зміни щодо застосування аварійних відключень повідомлятимуть додатково.

Уранці 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на західні регіони України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.

За словами начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, область атакували крилатими ракетами та реактивними безпілотниками. У Львові кілька разів працювала протиповітряна оборона.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проблеми з напругою в електромережі після вибухів. Через це тролейбуси на вулиці Мазепи перейшли на автономний режим роботи.

У Києві екстрені відключення

Через російську атаку частина Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів Києва залишилася без електроенергії.

В інших районах столиці також застосовують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопада пошкоджено два автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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