У центрі Сум російський дрон влучив у торговельний центр

0:00 / 0:00

Близько 9:00 16 жовтня російські війська атакували торговельний центр у центрі Сум. За попередніми даними, удару завдали безпілотником типу «Молнія». Унаслідок атаки є постраждалі.

"Попередньо постраждали двоє людей. Їх дані та стан уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання пошкоджено скління будівлі торговельного центру.

Наразі профільні служби встановлюють наслідки атаки.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.



Росія обстріляла Суми з далекобійної артилерії, є поранений.

Росія атакувала Суми, загинула жінка, поранено чоловіка.

Унаслідок російських атак 20 вересня на Житомирщині виникла пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури, також горіла суха трава.

Кількість загиблих через російські атаки на Київщині зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару по Вишгородському району. Серед загиблих — троє дітей та жінка.

Через пожежі в Київській області у столиці може з’явитися задимлення та запах гарі.

Читай нас у