За попередніми даними, у трьох людей діагностували акубаротравми — ушкодження органів слуху, які виникають через дію вибухової хвилі. Ще одна людина звернулася по допомогу через гостру реакцію на стрес. «Стан усіх постраждалих стабільний», — зазначив Моргунов.

Інших подробиць про наслідки атаки міський голова наразі не повідомив. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі.

17 листопада близько 17:55 росіяни атакували центральну частину Вінниці та пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.