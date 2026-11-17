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17 листопада близько 17:55 росіяни атакували центральну частину Вінниці та пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місце виїхали відповідні служби. На момент повідомлення в місті тривала повітряна тривога.

Джерело: Вінницька ОВА.

У Вінниці внаслідок російської атаки сьогодні, 17 листопада, безпілотник влучив в автомобільну стоянку. Загинула жінка, ще одна дістала поранення.

Жителі Вінниці, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак, можуть отримати щомісячну фінансову допомогу на оренду житла. Для оформлення виплат постраждалим необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення.

Після російської атаки у Вінниці зафіксували влучання по цивільній інфраструктурі.

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