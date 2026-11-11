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У ЦПД пояснили, яку інформацію не можна публікувати після обстрілів

UA NEWS 11 Листопада 2026 21:01
У ЦПД пояснили, яку інформацію не можна публікувати після обстрілів
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Центр протидії дезінформації разом з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України запустив інформаційну кампанію, покликану нагадати про важливість захисту інформації після російських обстрілів.

У ЦПД застерігають, що оприлюднені фотографії, відеозаписи та навіть повідомлення в чатах можуть стати джерелом інформації для росіян. Такі матеріали допомагають ворогу оцінювати наслідки ударів, збирати розвідувальні дані та планувати нові атаки.

Окремо фахівці застерігають щодо пропозицій грошей в обмін на фото, відео або іншу інформацію про наслідки обстрілів.

У межах кампанії ЦПД пояснює, які саме дані не можна поширювати та як діяти, якщо за їхнє передавання пропонують винагороду. Відповідні рекомендації опублікували в інфографіці.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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