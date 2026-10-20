У вересні Mission Control зафіксувала понад 1,8 млн результатів виконаних місій
У вересні 2026 року українські військові зафіксували в системі Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій. Від початку року кількість таких записів зросла більш ніж у дев’ять разів — із приблизно 196 тисяч на місяць до понад 1,8 млн.
«У вересні 2026 року військові зафіксували в Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій. На початку року через систему щомісяця проходило близько 196 000 таких записів. За дев’ять місяців цей показник зріс більш ніж у дев’ять разів», — ідеться в повідомленні.
Mission Control — один із модулів бойової екосистеми DELTA, який дає змогу військовим фіксувати результати виконаних місій, аналізувати їх і використовувати отримані дані для подальшого планування бойових дій.
Фактично система продовжує цикл бойової роботи після застосування озброєння чи техніки: результат фіксується, аналізується та може враховуватися під час підготовки наступних операцій.
Наразі Mission Control використовують для обліку результатів застосування безпілотних систем та артилерії. Поступово до роботи з модулем долучаються також підрозділи протиповітряної оборони, армійської авіації та інших складових Сил оборони України.
За даними Міноборони, станом на 1 жовтня від початку активного впровадження Mission Control у березні оператори безпілотників подали такі звіти:
- Майже 3,6 млн звітів про розвідувальні місії.
- Понад 3 млн звітів про місії з ураження ворожих цілей.
- Понад 1,02 млн логістичних місій за допомогою безпілотників.
- Майже 168 тисяч логістичних місій із використанням наземних роботизованих комплексів (НРК).
- Майже 500 тисяч місій із перехоплення повітряних цілей.
- Майже 370 тисяч місій із дистанційного мінування за допомогою безпілотників.
У Міністерстві оборони наголошують, що збільшення обсягу даних у Mission Control дає змогу повніше оцінювати результати бойового застосування в масштабах Сил оборони, порівнювати ефективність різних підходів і використовувати отриману інформацію для планування подальших операцій.
«Зростання обсягу даних у Mission Control дає змогу повніше бачити результати бойового застосування в масштабі Сил оборони – аналізувати їх, порівнювати ефективність різних підходів та використовувати отриману інформацію під час подальшого планування. Таким чином, Mission Control стає не просто інструментом фіксації результатів, а частиною єдиного цифрового циклу «планування – застосування – аналіз – наступне рішення» в екосистемі DELTA», — відзначили в Міноборони.
Також у відомстві нагадали, що станом на липень у системі DELTA щодня фіксували понад 6600 уражених ворожих цілей.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.
У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.
Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.