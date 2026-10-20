У вересні Mission Control зафіксувала понад 1,8 млн результатів виконаних місій

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У вересні 2026 року українські військові зафіксували в системі Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій. Від початку року кількість таких записів зросла більш ніж у дев’ять разів — із приблизно 196 тисяч на місяць до понад 1,8 млн.

«У вересні 2026 року військові зафіксували в Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій. На початку року через систему щомісяця проходило близько 196 000 таких записів. За дев’ять місяців цей показник зріс більш ніж у дев’ять разів», — ідеться в повідомленні.

Mission Control — один із модулів бойової екосистеми DELTA, який дає змогу військовим фіксувати результати виконаних місій, аналізувати їх і використовувати отримані дані для подальшого планування бойових дій.

Фактично система продовжує цикл бойової роботи після застосування озброєння чи техніки: результат фіксується, аналізується та може враховуватися під час підготовки наступних операцій.

Наразі Mission Control використовують для обліку результатів застосування безпілотних систем та артилерії. Поступово до роботи з модулем долучаються також підрозділи протиповітряної оборони, армійської авіації та інших складових Сил оборони України.

За даними Міноборони, станом на 1 жовтня від початку активного впровадження Mission Control у березні оператори безпілотників подали такі звіти:

Майже 3,6 млн звітів про розвідувальні місії.

Понад 3 млн звітів про місії з ураження ворожих цілей.

Понад 1,02 млн логістичних місій за допомогою безпілотників.

Майже 168 тисяч логістичних місій із використанням наземних роботизованих комплексів (НРК).

Майже 500 тисяч місій із перехоплення повітряних цілей.

Майже 370 тисяч місій із дистанційного мінування за допомогою безпілотників.

У Міністерстві оборони наголошують, що збільшення обсягу даних у Mission Control дає змогу повніше оцінювати результати бойового застосування в масштабах Сил оборони, порівнювати ефективність різних підходів і використовувати отриману інформацію для планування подальших операцій.

«Зростання обсягу даних у Mission Control дає змогу повніше бачити результати бойового застосування в масштабі Сил оборони – аналізувати їх, порівнювати ефективність різних підходів та використовувати отриману інформацію під час подальшого планування. Таким чином, Mission Control стає не просто інструментом фіксації результатів, а частиною єдиного цифрового циклу «планування – застосування – аналіз – наступне рішення» в екосистемі DELTA», — відзначили в Міноборони.

Також у відомстві нагадали, що станом на липень у системі DELTA щодня фіксували понад 6600 уражених ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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