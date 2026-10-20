У Вінниці БЕБ арештувало майже 820 ювелірних виробів на фабриці Мальва

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Бюро економічної безпеки арештувало майже 820 ювелірних виробів на підприємстві «Ювелірна фабрика «Мальва» у Вінниці в межах розслідування ймовірного ухилення від сплати податків на 9,9 млн грн. За версією слідства, підприємство могло використовувати схему штучного дроблення бізнесу.

Обшуки провели на приватному підприємстві «Ювелірна фабрика «Мальва». Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка стосується умисного ухилення від сплати податків.

За даними слідства, у 2023–2025 роках підприємство декларувало нульовий чистий дохід від реалізації, водночас відображаючи витрати на оренду, комунальні послуги та електроенергію. Виробництво та продаж ювелірних виробів під торговельною маркою «Мальва», як стверджують правоохоронці, здійснювали через мережу магазинів, оформлених на фізичних осіб-підприємців зі спрощеною системою оподаткування.

Слідство вважає, що до ймовірної схеми могли бути причетні засновник і керівник фабрики, а також кілька ФОП. Магазини, через які продавали вироби, працювали під торговельною маркою, що належить підприємству.

ПП «Ювелірна фабрика «Мальва» зареєстроване у 1994 році. За наведеними даними, його засновником, директором і кінцевим бенефіціарним власником є Валентин Мальований, а статутний капітал становить 25 тис. грн.

Обставини справи розслідуються. Сам факт арешту майна та наявність кримінального провадження не означають доведення вини підприємства чи його посадових осіб.

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