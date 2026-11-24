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У ніч проти 24 листопада російська армія атакувала Вінницю, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

«Під час повітряної тривоги у Вінниці було чути вибух. За попередньою інформацією, внаслідок збиття ворожого безпілотника виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, на місці працюють рятувальники. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Згодом Моргунов уточнив, що обійшлося без постраждалих.

На Вінниччині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підприємство та житлові будинки.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.

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