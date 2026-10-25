У Вінниці після удару дрона знищені чотири квартири

Уранці російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Удар зруйнував частину будинку: чотири квартири знищені повністю, ще пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Відомо про шістьох постраждалих, одну людину доправили до лікарні.

Російська армія атакувала Вінницю дроном під ранок. Безпілотник влучив у житловий будинок, через що частина споруди між другим і третім поверхами зазнала руйнувань. Чотири квартири знищені повністю. Також пошкоджені автомобілі, які стояли поруч із будинком. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Одного з них госпіталізували, інформацію про стан інших постраждалих у повідомленні не уточнили.

Удар по житловій забудові — не єдиний наслідок російської атаки на область. За даними ОВА, пошкоджень зазнали також об’єкти критичної та цивільної інфраструктури й приватні будинки. Через обстріли виникли пожежі, однак усі осередки загоряння вже ліквідували. На місці продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали та перевіряють пошкоджені конструкції. До робіт залучили понад 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки.

Під час атаки постраждав і приватний пансіонат для літніх людей. Звідти евакуювали 15 підопічних. Після пережитого людям допомагала психологиня Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наразі рятувальники продовжують працювати на місцях влучань. Дані про наслідки атаки можуть уточнюватися. Про наслідки удару повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Російська атака на Україну продовжилася вдень 22 жовтня. Цього разу загроза дісталася Вінниці, де пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, місто атакують реактивні безпілотники.

У центрі Вінниці правоохоронці затримали двох підозрюваних у жорстокому вбивстві 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої.

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