У Вінниці постраждалим від російських атак надаватимуть гроші на оренду житла

Жителі Вінниці, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських атак, можуть отримати щомісячну фінансову допомогу на оренду житла. Для оформлення виплат постраждалим необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення.

Допомога на оренду житла

«Запровадили нову муніципальну виплату для людей, чиї домівки зруйновані або сильно пошкоджені. Від 15 до 20 тис. грн щомісяця залежно від чисельності сім’ї», – наголосив мер.

Допомога на термінові ремонти

«Погодили ще 36 виплат на відновлення вікон, дверей та дахів. Минулого тижня – 47. Це підтримка від міста, поки люди оформлюють компенсації за програмою «єВідновлення» та виплати від міжнародних організацій», – додав Моргунов.

Мер пояснив, що для отримання допомоги потрібно звернутися до управлінь соціального захисту населення. Телефони для довідок:

097 101 58 40;

097 101 45 18.

Про це повідомляєься з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова.

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