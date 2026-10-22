У Вінниці пролунала серія вибухів під час атаки реактивних БпЛА

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Російська атака на Україну продовжилася вдень 22 жовтня. Цього разу загроза дісталася Вінниці, де пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, місто атакують реактивні безпілотники.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу жовтого рівня у Вінницькому районі оголошували о 16:17. Загалом у кількох районах області була загроза дронової атаки.

О 16:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру. Він летів повз Тиврів.

Вже через чотири хвилини у місті прогриміли перші вибухи. Упродовж менш ніж 10 хвилин там пролунала ще серія вибухів.



Водночас ПС ЗСУ попередили про ще один ворожий реактивний БпЛА курсом на Вінницю повз Липовець.



Про це пише Суспільне.



Після російського удару Вінниця знеструмлена, критична інфраструктура на резервному живленні.



Нагадаємо, що у ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами.

Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».



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