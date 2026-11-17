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У Вінниці внаслідок російської атаки сьогодні, 17 листопада, безпілотник влучив в автомобільну стоянку. Загинула жінка, ще одна дістала поранення.

«Внаслідок атаки ворога по м. Вінниця є влучання у стоянку автомобілів. На жаль, одна жінка загинула, ще одна жінка травмована», – написала Заболотна.

За її словами, внаслідок удару загорілися два легкові та два вантажні автомобілі.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Телеграмі.

Уночі 17 листопада російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.

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