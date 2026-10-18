У Вінниці відновили рух електротранспорту після блекауту

У Вінниці після блекауту електротранспорт повернувся на маршрути. Наразі громадський транспорт працює за графіком вихідного дня. За його словами, на лінії випустили ту кількість транспорту, яку передбачили за таким графіком. «Громадський транспорт Вінниці працює за графіком вихідного дня. Ми випустили на лінії ті одиниці, які були заплановані», — написав Моргунов.

Водночас ситуація з електропостачанням у місті залишається непростою. Енергетики продовжують працювати над стабілізацією електромережі та відновленням її нормальної роботи. Міський голова закликав вінничан ощадливо використовувати електроенергію, особливо під час відновлення живлення. «Обставини залишаються складними, тому важливо й надалі ощадливо користуватися електроенергією, особливо коли відновлюється живлення», — наголосив він.

Також жителям радять заздалегідь подбати про запас води. Вдома варто мати питну та технічну воду на випадок перебоїв із водопостачанням. Отже, електротранспорт у Вінниці вже працює, однак поки що за графіком вихідного дня. Місто продовжує долати наслідки знеструмлення, а стабільність електропостачання залежить від роботи енергетиків. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі.

Через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.