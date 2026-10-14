+8° Київ +9° Варшава +30° Вашингтон
$ 45 € 50.12 zł 11.46
$ 45 € 50.12 zł 11.46
+8° Київ +9° Варшава +30° Вашингтон
Головне Війна з рф

У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

UA NEWS 14 Жовтня 2026 17:40
У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури
0:00 / 0:00

У Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. 

На місці зафіксували руйнування, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Джерело: Вінницька ОВА

До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток