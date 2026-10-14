У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури
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У Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
На місці зафіксували руйнування, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Джерело: Вінницька ОВА
До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.
Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.
До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.