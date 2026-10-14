У Вінниці внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

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У Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

На місці зафіксували руйнування, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Джерело: Вінницька ОВА

До цього у Печерському районі Києва через обстріли виникли перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

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