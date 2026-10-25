У Вінниці завершили рятувальні роботи після російського удару по житловому будинку

0:00 / 0:00

У Вінниці підрозділи ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у житловому будинку, який зазнав руйнувань унаслідок ранкової атаки російських військ.

За підсумковими даними рятувальників, під завалами загиблих і травмованих не виявлено. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до семи осіб, двох із яких доправлено до лікарні. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 17 місцевим мешканцям. До ліквідації наслідків ворожого удару залучали 63 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: ДСНС.

Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Удар зруйнував частину будинку: чотири квартири знищені повністю, ще пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Відомо було про шістьох постраждалих.

Унаслідок атаки Росії 25 жовтня у Вінниці пошкоджені житлові будинки у двох мікрорайонах — Замості та Малих Хуторах. У багатоповерхівку на Замості було пряме влучання, а на Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Загиблих немає, двоє людей перебувають у лікарні.

Читай нас у