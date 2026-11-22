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Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

«На жаль, кількість загиблих унаслідок удару по Вишневому зросла до двох людей. Кількість постраждалих до восьми», — повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Джерело: Тимур Ткаченко у Телеграмі.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

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