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У Запоріжжі вранці в четвер, 19 листопада, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено високовольтну повітряну лінію електропередачі. Без електроенергії залишилися 7,5 тисячі споживачів — мешканців міста та юридичних осіб. Втім, енергетикам вдалося відновити електропостачання протягом години.

Зазначається, що близько 09:30 через російські обстріли частина Запоріжжя залишилася без світла. Внаслідок атаки окупанти пошкодили високовольтну повітряну лінію електропередачі.

Відновлювальні роботи розпочали одразу після того, як минула загроза повторних ударів.

«Відновлювальні роботи стартували, щойно минула загроза повторних ударів. Станом на 10:30 – за годину після знеструмлення – електропостачання мешканців Запоріжжя відновлено», — поінформував керівник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго» у Телеграмі.

Обмеження електропостачання запровадять протягом усієї доби через наслідки російських атак на енергосистему.

Упродовж доби окупанти билипо об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

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