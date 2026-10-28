У Запоріжжі антидронова сітка захистила людей від російського FPV-дрона

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У Запоріжжі антидронова сітка допомогла врятувати людей від російського FPV-дрона. Цей випадок демонструє важливість облаштування таких захисних конструкцій у містах, які перебувають під загрозою атак безпілотників.

Вчора, 27 жовтня, у Запоріжжі російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус. Проте завдяки антидроновому захисту безпілотник заплутався в сітці та здетонував, так і не діставшись до транспорту. Про це повідомив т. в. о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

«Автобус зазнав незначних пошкоджень. Найголовніше — усі пасажири цілі та неушкоджені. Це ще один доказ того, наскільки важливо захищати наші дороги антидроновими сітками. Продовжуємо цю роботу», — наголосив він.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що протягом доби через ворожі удари по Запорізькому району двоє людей зазнали поранень.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області», — уточнив посадовець.

Крім того, за його словами, надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Джерело: Запорізька ОВА

Додамо, що росіяни за добу завдали 846 ударів по Запорізькій області, є поранені.

Внаслідок удару російського дрона по Харкову 27 жовтня поранено п’ятьох людей, серед них дитина.

Окрім того, Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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