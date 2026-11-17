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У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За словами очільника області, серед загиблих — чоловік та жінка. Усім постраждалим лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Окрім ранкового масованого удару, у ніч на 17 листопада російські війська також атакували місто безпілотниками. В одному випадку ворог поцілив у торговельний кіоск, що спричинило пожежу та пошкодження вікон у сусідньому житловому будинку, де вибухову травму дістала 57-річна жінка. Інший удар прийшовся по Космічному району Запоріжжя, де російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, унаслідок вибуху якого загинув водій.

Джерело: Голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

16 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.

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