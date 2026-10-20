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У Запоріжжі дрон атакував муніципальний автобус — є постраждалий

UA.NEWS 20 Жовтня 2026 20:48
У Запоріжжі дрон атакував муніципальний автобус — є постраждалий

Увечері 20 жовтня російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі FPV-дроном. Безпілотник влучив у дах транспортного засобу та пошкодив його. За попередньою інформацією, одна людина дістала травми.

 

Про атаку повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. «Росіяни атакували муніципальний автобус у Запоріжжі», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

За попередніми даними, російський FPV-дрон влучив у дах автобуса. Удар пошкодив транспортний засіб. Також відомо про одного постраждалого. Наразі подробиць про його стан немає. Інформацію щодо інших можливих наслідків атаки поки не оприлюднили. Подробиці інциденту уточнюються.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення, серед них — шестирічна дівчинка. Удар пошкодив два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

 

Упродовж доби російські війська завдали 808 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Також надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.
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