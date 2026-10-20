У Запоріжжі дрон атакував муніципальний автобус — є постраждалий

Про атаку повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. «Росіяни атакували муніципальний автобус у Запоріжжі», — написав він у своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними, російський FPV-дрон влучив у дах автобуса. Удар пошкодив транспортний засіб. Також відомо про одного постраждалого. Наразі подробиць про його стан немає. Інформацію щодо інших можливих наслідків атаки поки не оприлюднили. Подробиці інциденту уточнюються.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення, серед них — шестирічна дівчинка. Удар пошкодив два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.