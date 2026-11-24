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Кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя зросла до 48 людей. Двоє людей загинули.

«Кількість поранених збільшилася до 48 людей», – написав він у Telegram.

Серед постраждалих четверо дітей, наймолодшій з яких ще не виповнилося року.

Унаслідок російського удару зруйновано приватний житловий будинок і частково зруйновано п’ятиповерхівку. Також пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У ніч проти 24 листопада російські війська завдали ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах, залізничній інфраструктурі та цивільних підприємствах в одинадцяти областях України.



Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, Російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, ще 22 постраждали

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