У Запоріжжі кількість постраждалих від російської атаки зросла до 22

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Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 14 листопада кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

У суботу, 14 листопада, російські війська атакували Запоріжжя.

За попередніми даними, 22 людини отримали поранення, серед яких шестимісячне немовля, дворічна дівчинка і 12-річний хлопчик. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

«Рятувальники провели обстеження територій для виявлення потерпілих та надання їм допомоги», — зазначили у ДСНС.

Кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок ударів за різними адресами пошкоджені фасади і скління багатоквартирних житлових будинків та навчального закладу, сім легкових автомобілів і дорожнє покриття.

На місці працювали усі екстрені служби міста.

Джерело: ДСНС

Раніше росіяни пошкодили будинок та навчальний заклад у Запоріжжі.

Нагадаємо, що унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

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