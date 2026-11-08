У Запоріжжі повністю зупинили рух мостом Преображенського

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У неділю, 8 листопада, у Запоріжжі тимчасово перекрили міст імені Преображенського.

Обмеження стосуються всіх видів транспорту, а причини закриття наразі не уточнюють.

Об’їхати міст можна через греблю ДніпроГЕС. Водночас там заборонений рух вантажівок масою понад 3,5 тонни.

Про відновлення проїзду повідомлять додатково.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

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