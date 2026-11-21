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У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Після цього повністю перекрили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС.

"Рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС повністю перекрито", - йдеться у дописі Михайла Семікіна.

Про це повідомляється з посиланням на власкора та т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Телеграмі.

Росія масовано атакувала Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 43.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

16 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.

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