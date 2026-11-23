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У Запоріжжі внаслідок російської атаки 23 листопада на приватну клініку загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

На третьому поверсі медзакладу виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати.

Інформацію про трьох загиблих повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Джерело: Запорізька ОВА.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув чоловік. Удар припав на Заводський район міста. Про загибель людини 22 листопада повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

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