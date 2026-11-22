У неділю, 22 листопада, у Запоріжжі відновили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Тепер водії знову можуть користуватися цими переправами.

«Рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС відновлено», — повідомив голова Запорізької ОВА. Інших подробиць щодо відновлення руху очільник області не навів. Про відновлення руху 22 листопада Михайло Семікін написав у своєму Telegram-каналі.

У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Після цього повністю перекрили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС.

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