У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено автомобіль Червоного Хреста

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У Запоріжжі 10 листопада під час виїзду для реагування на наслідки російських обстрілів було пошкоджено автомобіль Українського Червоного Хреста.

Працівники та волонтери організації не постраждали.

Джерело: Український Червоний Хрест

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.

У Запорізькій області під час реагування на наслідки ворожого обстрілу постраждали двоє співробітників загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Поруч із маркованим автомобілем організації пролунав вибух, коли екіпаж прямував до місця надзвичайної ситуації для допомоги людям.

Увечері 23 серпня в Херсоні через російську атаку безпілотниками загорівся склад Українського Червоного Хреста.

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