У Запоріжжі з-під завалів дістали загиблого внаслідок російського удару чоловіка

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13 листопада унаслідок російського удару по промисловому об’єкту в Космічному районі Запоріжжя загинув чоловік, який опинився під завалами. Його смерть підтвердили.

"Підтвердилася загибель чоловіка, який опинився під завалами внаслідок російського удару по промисловому об'єкту в Космічному районі Запоріжжя", – написав очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у телеграм-каналі.

Через російський удар по селищу на Запоріжжі поранено шістьох людей.

ЗСУ уразили два склади боєприпасів армії РФ на Запоріжжі та об’єкти ворога на Донеччині.

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