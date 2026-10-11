У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після удару РФ, серед загиблих діти

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У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

Унаслідок падіння російської авіабомби було зруйновано під’їзд триповерхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали інші будівлі та приватні оселі.

Рятувальники розібрали конструкції зруйнованого будинку та вивезли з місця удару близько 320 тонн будівельних залишків.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучили кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей.

За даними ДСНС, унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю загинули 20 людей, зокрема четверо дітей. Ще 17 людей отримали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Після завершення пошуково-рятувальної операції комунальні служби розпочали відновлювальні заходи. Вони працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони Українизавдалиударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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