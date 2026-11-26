У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

«Кількість поранених зросла до 4 людей», — написав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Водночас керівник ОВА не уточнив, у якому стані перебувають постраждалі. Інформації про зміну кількості загиблих наразі також немає.

Рух греблею ДніпроГЕС частково відновили

Крім того, після російської атаки частково відкрили автомобільний рух греблею ДніпроГЕС. Тепер водії можуть проїхати нею в напрямку з центру Запоріжжя на правий берег Дніпра. Під час обстрілу рух греблею повністю перекривали в обох напрямках. Це обмеження діяло на час атаки та ліквідації її наслідків.

Наразі проїзд відновили лише частково. Тому водіям варто враховувати можливі обмеження під час планування маршруту. Нагадаємо, раніше після російського удару по Дніпровському району Запоріжжя повідомляли про одного загиблого та одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до чотирьох. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

У неділю, 22 листопада, у Запоріжжі відновили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Тепер водії знову можуть користуватися цими переправами.

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