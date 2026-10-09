У Запоріжжі зросла кількість поранених після ранкової атаки КАБами

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російських атак протягом доби зросла до 23 людей. Одна людина загинула. Пораненим надають необхідну медичну допомогу, повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до 23 людей. За цей час також загинув чоловік. «На жаль, кількість постраждалих унаслідок ворожих атак протягом доби зросла до 23 людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу», — написав він. Раніше повідомляли про 14 постраждалих. Тепер їхня кількість збільшилася до 23.

За попередніми повідомленнями, російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами (КАБами). Внаслідок ударів пошкоджено цивільні об’єкти. Серед них — офіс гуманітарної місії «Проліска», який зазнав руйнувань під час авіаційної атаки. Інформація про постраждалих оновлюється. Медики продовжують надавати допомогу людям, які дістали поранення внаслідок російських ударів. Про це виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

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