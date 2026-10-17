У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет

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У застосунку «Повітряна тривога» стала доступною карта орієнтовного руху ворожих безпілотників і ракет. Нова функція дає змогу користувачам стежити за ймовірними напрямками переміщення повітряних цілей.

Це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил України та українських ІТ-компаній.

Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

«Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. У разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою», — наголосив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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