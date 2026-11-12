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Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що пропозиція Путіна може бути спробою повторити сценарій в Олешках на Херсонщині.

Тоді росіяни під прикриттям гуманітарної операції завезли техніку та провели ротацію особового складу.

За словами Литвина, передусім необхідно з’ясувати всі деталі російської ініціативи.

Раніше Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за зразком операції в Олешках. Він заявив, що для розмінування території поблизу міста росіянам знадобиться п’ять діб.

Джерело: РБК-Україна

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ. Про це повідомляють ЗМІ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

Нагадаємо, у захоплених Олешках різко впала активність російських військових.

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