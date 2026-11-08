У Житомирі через російську атаку 140 будинків залишилися без централізованого опалення

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У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

«Вчора Росія атакувала одну з котелень Житомира. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Станом на ранок без централізованого опалення — 140 житлових будинків», — йдеться в повідомленні.

У міськраді уточнили, що без тепла наразі залишаються не лише житлові будинки, а й освітні заклади та поліклініки в одному з районів міста.

Комунальні служби працювали над ліквідацією наслідків атаки протягом усієї ночі. Водночас одну з міських лікарень уже вдалося підключити до теплопостачання.

«Комунальні служби працювали протягом ночі. Одна з міських лікарень уже з теплом. Частину житлових будинків і обласну лікарню перепідключаємо до іншої котельні», — повідомили в міській раді.

Наразі роботи з відновлення теплопостачання в Житомирі тривають.

Про це повідомила Житомирська міська рада у Фейсбуці.

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