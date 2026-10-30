У Житомирі чоловіка підозрюють у незаконному привласненні землі вартістю понад 2 млн грн

0:00 / 0:00

У Житомирі 36-річному місцевому жителю повідомили про підозру в незаконному заволодінні комунальною земельною ділянкою вартістю понад 2,18 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, чоловік міг використати підроблені документи, щоб привласнити землю площею 1,35 га.

Цю ділянку у 2012 році міська рада передала в оренду одному з житомирських підприємств. Однак у 2015 році договір розірвали через припинення діяльності підприємства.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року підозрюваний організував виготовлення підроблених документів. У них зазначалося, що на земельній ділянці нібито розташовані об’єкти нерухомості, які належать йому.

Чоловікові інкримінують підроблення та використання офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Кваліфікація правопорушень — ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Житомирської обласної прокуратури.

З метою приховування своїх незаконних дій, підозрюваний створив товариство та вніс неіснуючі об’єкти нерухомості до його статутного капіталу. Така схема дозволила викупити в лютому 2024 року земельну ділянку без проведення земельних торгів.

Заволодівши землею, чоловік легалізував незаконно отримане майно, передавши в іпотеку банку для забезпечення кредиту на 6 млн грн.

Таким чином підозрюваний надав майну вигляду законно набутого та ускладнив його повернення у власність територіальної громади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Житомирській області. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура. У Солом’янському районі Києва намагалися незаконно привласнити землю за майже 15 млн грн. На Хмельниччині адвокат та двоє посадовців незаконно привласнили комунальні землі. У Києві судитимуть учасників земельної афери на понад 22 млн грн. На Житомирщині злочинці привласнили майже сотню гектарів землі.

Читай нас у