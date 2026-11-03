У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності

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Російські терористи у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання пунктів незламності.



Про це заявляє Житомирська міськрада.

«У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності. Тут можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом», - йдеться у заяві.

Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті Житомирської міськради і за посиланням.

Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.

До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.

Раніше російські безпілотники атакували Житомирську область. Пошкоджень зазнали об’єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство. За попередніми даними, люди не загинули й не постраждали.

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