0:00 / 0:00

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військові зафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

За словами Бровді, протягом 1–14 жовтня українські сили завдали уражень, унаслідок яких безповоротні та санітарні втрати російської армії становили 7306 військових. Для порівняння, за аналогічний період серпня цей показник становив 4582, а у вересні — 5861.

«7306 одиниць живої сили безповоротними та санітарними за 14 діб жовтня проти 4582 за 01–14 серпня та 5861 за 01–14 вересня», — розповів Мадяр.

За інформацією командувача СБС, найбільший приріст ураження живої сили противника фіксують на Добропільсько-Покровському напрямку, у смузі відповідальності угруповання «Азов», до якого входять 1-й корпус Національної гвардії України та 9-й армійський корпус.

Зокрема, за перші 14 днів жовтня воїни Сил безпілотних систем результативно відпрацювали по 3221 одиниці живої сили противника, спричинивши безповоротні та санітарні втрати.

Для порівняння:

1–14 серпня — 1594 військових;

1–14 вересня — 2260 військових;

1–14 жовтня — 3221 військовий.

Отже, за наведеними Бровді даними, жовтневий показник на цьому напрямку зріс на 102% порівняно із серпнем і на 42,52% — порівняно з вереснем.

Роберт Бровді також повідомив, що впродовж 1–14 жовтня угруповання СБС виконало 124,5 тисячі бойових місій — ударних і розвідувальних. Загалом українські військові результативно відпрацювали по 32 172 цілях противника.

Частка живої сили серед уражених цілей становила 22,7% — це 7306 із 32 172 цілей.

«Протягом 01–14 жовтня силами Угруповання СБС виконано 124,5 тис бойових місій (ударних та розвідувальних), результативно відпрацьовано 32172 цілі противника. З них питома вага живої сили склала 22,7% (7306 з 32172).

Середньодобовий показник Угруповання СБС становить у жовтні 522 одиниці живої сили, 2298 ворожих цілей щодоби.

Операція ураження цілей ворога на оперативній та стратегічній глибинах (дата-центри, військові та стратегічні обʼєкти, енерговузли, тощо) у глибині боліт триває», — додав командувач.

Водночас Бровді звернув увагу на суттєве погіршення погодних умов у жовтні. Серед основних перешкод він назвав мряку, тумани та опади.

Попри це, Сили безпілотних систем продовжують виконувати ударні й розвідувальні завдання, а також проводити операції з ураження військових і стратегічних об’єктів противника на оперативній та стратегічній глибині.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off» уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

Читай нас у