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За даними Міністерства оборони України, протягом жовтня 2026 року втрати російської армії вбитими та важкопораненими становили 54,4 тисячі військових.

У відомстві заявили, що це найвищий місячний показник за весь час повномасштабної війни.

Також у жовтні зафіксували добовий рекорд. 21 жовтня українські сили уразили 2250 російських військових.

Джерело: Міністерство оборони України

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Українські військові втретє евакуювали пораненого побратима з поля бою за допомогою безпілотної системи StarGate від компанії SkyFall.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

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